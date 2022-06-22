ГИБДД получит доступ к данным о заболеваниях водителей

Российская Госавтоинспекция получит доступ к информации о наличии медицинских противопоказаний по управлению автомобилем и сможет аннулировать водительские удостоверения, пишет «Российска газета». Соответствующий законопроект в скором времени будет внесен в Госдуму.

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На сегодняшний день сотрудник Госавтоинспекции при выдаче водительских удостоверений не может проверить достоверность предъявленной медсправки. Но, согласно законопроекту, информация о медицинских противопоказаниях при выдаче прав будет в доступе у ГИБДД. Поэтому инспектор сможет узнать, в частности, не состоит ли водитель с выданной медицинской справкой на учете у нарколога или психиатра.