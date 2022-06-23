В Москве цена ОСАГО может превысить 15 тыс. рублей

Центробанк анонсировал рекордное за всю историю «автогражданки» повышение стоимости полисов — сразу на четверть от нынешних базовых ставок. Кроме того, в среднем на 6% вырастут тарифы в некоторых регионах. Такое стремительное подорожание ОСАГО приведет к массовому отказу россиян от оформления «навязанной» страховки, что еще сильнее ударит по доходам страховщиков, уверены собеседники «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев ТАСС/Сергей Бобылев

Коридор базового тарифа ОСАГО расширится на 26%, соответствующий проект указания опубликовал Банк России в среду, 22 июня. Для легковых автомобилей базовая ставка «автогражданки» будет лежать уже в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Иными словами, с момента вступлению в силу этого решения регулятора страховщики в любом субъекте федерации смогут установить максимальную планку (7535 руб.) стоимости полиса.

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И это при том, что базовая ставка умножается на многочисленные коэффициенты (региональный, возрастной, уровень стажа, тип транспорта, время использования и прочие). Для примера, в Москве, где действует региональный коэффициент 2,

минимальная стоимость полиса для водителя с безскидочным коэффициентом бонус-малус (КБМ — скидки или наценки за отсутствие или наличие аварий) составит 15 тыс. рублей.

Сейчас в Москве максимально доступная страховщикам базовая ставка ОСАГО — 11,9 тыс. рублей.

Повышают тарифы и для общественного транспорта — на 17,8%, для такси, грузовиков, транспорта оперативных служб, мотоциклов и мопедов — на 21%, для автобусов — на 15%.

Попутно Центробанк в среднем на 6% повышает региональные тарифы

практически для всех регионов Северного Кавказа, а также для городов Тувы, Еврейской автономной области, Севастополя, Хакасии, Калмыкии, Дальнего Востока.

Благодаря изменениям страховые компании смогут точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей, объясняет регулятор.

«Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей. В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных», — заявили в ЦБ.

Об изменениях в ОСАГО стало известно спустя три дня после того, как вступили в действие новые справочники оценки средней стоимости запчастей, в соответствии с которыми рассчитываются страховые выплаты. Самые бьющиеся при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, подсчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«Рост составил 28,7% — это не означает, что пропорционально и возрастет стоимость страховки, но давление на тариф это определенно окажет», — говорит президент РСА Игорь Юргенс.

Представители РСА не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о том, насколько соотносится повышение тарифов с падением качества восстановительного ремонта по ОСАГО. Центробанк на момент публикации заметки оперативный комментарий не предоставил.

Станет хуже

Сейчас многие автовладельцы оформляют ОСАГО в сомнительных местах, заведомо зная, что документ недействителен — они покупают полисы лишь с целью предъявить его сотруднику ГИБДД, объясняет в беседе с «Газетой.Ru» адвокат общественного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Эта проблема станет более актуальной. Миллионы людей уже ездят без полиса, многие теперь начнут экономить на их покупке», — говорит Радько.

В будущем нужно ожидать еще большего увеличения тарифов ОСАГО, предупреждает собеседник.

«Чем дороже ремонт, тем выше расходы страховщиков, которые желают их компенсировать за счет повышения стоимости полисов.

Продолжится история с необоснованным занижением цены ремонта, выплатами по минимуму, склонением к доплате или установке использованных деталей», — говорит адвокат.

Из-за увеличения мошенничества в сфере ОСАГО и массового отказа от полисов страховые компании пострадают сильнее, нежели получат какой-то выигрыш от решения регулятора, уверен председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«В этом и в следующих годах, если ничего не изменится, следует ожидать постоянного ухудшения экономической ситуации. Тарифы вновь повысятся, либо страховщики начнут уклоняться от выплат или занижать их.

Страховой рынок, который только-только стабилизировался, обрушится», — прогнозирует Похмелкин.

Справедливо ли подорожание

Расширение тарифного коридора ОСАГО произошло потому, что ситуация с увеличением цен на запчасти после резкого скачка курса доллара в начале весны не отражала реальную стоимость деталей. Страховые компании пролоббировали повышение стоимости ремонта, чтобы компенсировать снижение своих доходов, объясняет автоюрист Сергей Радько.

«Нынешний курс доллара не отражает реальную стоимость деталей, потому что купить доллар по этой цене практически невозможно. Соответственно, расчеты идут по другим, докризисным, ценам. Контрактная цена примерно на 20% выше, что соответствует прежнему уровню», — отмечает он.

Качество ремонта автомобилей по ОСАГО в лучшую сторону не изменится, несмотря на то, что страховщики смогут получать больше денег,

«Как плохо чинили и экономили, так и продолжат — изменение цены на 26% не так сильно влияет на ситуацию. Автолюбителя фактически вынуждают подписывать различные договоры и допсоглашения на использование любых деталей», — указывает Радько.