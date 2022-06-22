Тарифы ОСАГО резко изменятся

Банк России собирается изменить тарифы ОСАГО в связи с резким ростом цен на запчасти. Об этом говорится на сайте регулятора.

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«Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей», - указал ЦБ.

Так, для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор будет расширен на 17,8% в обе стороны.

Общественное обсуждение проекта указания по новым тарифам будет проходить до 28 июня.

«Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей. Самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков. Исходя из этих справочников рассчитывается размер страхового возмещения по ОСАГО», - указывает Центробанк.

Новая мера предоставит возможность страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных.