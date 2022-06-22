Тарифы ОСАГО резко изменятся

Банк России собирается изменить тарифы ОСАГО в связи с резким ростом цен на запчасти. Об этом говорится на сайте регулятора.
«Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей», - указал ЦБ.
Так, для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор будет расширен на 17,8% в обе стороны.
Общественное обсуждение проекта указания по новым тарифам будет проходить до 28 июня.
«Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей. Самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков. Исходя из этих справочников рассчитывается размер страхового возмещения по ОСАГО», - указывает Центробанк.
Новая мера предоставит возможность страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных.
Банк России уже не один раз расширял тарифный коридор ОСАГО для большей индивидуализации тарифа. Это было необходимо для того, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска.