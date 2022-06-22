Последняя "Волга": почему провалился проект Volga Siber

Новость о планах возродить советские бренды "Волга" и "Победа" заставила "РГ" вспомнить о последней "Волге", выпускавшейся на ГАЗе с 2008 по 2010 год. Почему в итоге проект не стал успешным.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Алексей Дружинин/ РИА Новости

В 2006 году Горьковский автозавод остановил проект "Волга" ГАЗ-3115, который реализовывался с 2003 года. Несмотря на то, что эта новинка была во многом революционной (независимая "многорычажка", дисковые тормоза на всех колесах, реечное рулевое управление с гидроусилителем), машина получилась меньше классической "Волги" (класс D), и что еще важнее, выходила по расчетам дорогой - после постановки на конвейер отпускная цена составила бы около 9 тысяч долларов.

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В итоге в том же 2006 году владеющий ГАЗом холдинг Олега Дерипаски приобрел оборудование американского предприятия Sterling Heights (штат Мичиган), собиравшего седан Chrysler Sebring образца 2000 года. А в 2008 году с конвейера сошли первые Volga Siber, созданные на лицензионной переднеприводной платформе.

Примечательно, что на ГАЗе не ограничились лишь сменой логотипов - с привлечением специалистов британского ателье UltraMotive был модифицирован дизайн. А именно - Volga Siber отличалась от американского "донора" бамперами, решением радиаторной решетки и светотехникой.

Также автомобиль был адаптирован к эксплуатации в российских условиях. В частности, была усилена жесткость подвески, а клиренс был увеличен с совсем неподходящих для наших условий 110 мм до более или менее приемлемых 140 мм. Газовские инженеры также заменили стандарт резьбы с дюймовой на метрическую.

Американский двигатель для Volga Siber оказался безальтернативным. Бензиновый 2,4-литровый агрегат с отдачей 143 л.с. и 210 Нм, который Chrysler разрабатывал еще вместе с Mitsubishi, был уже знаком "газовцам" - ранее его заказывали из США для ГАЗ-31105. В паре с этим "атмосферником" работал 4-диапазонный "автомат". 5-ступенчатая "механика" появилась только в 2010 г, а обещанных на стадии запуска проекта моторов объемом 2 и 2,7 л модель в итоге так и не дождалась.

Руслан Кривобок / РИА Новости

Volga Siber мог похвастаться достаточно просторным салоном - спасибо прежде всего колесной базе на внушительные 2743 мм. В отделке использовались твердый пластик, разбавленный вставками под дерево и под алюминий, а сиденья в зависимости от версии обшивались текстилем или кожей. Багажник был рассчитан на отнюдь не рекордные 453 л, а в подполье хранились "запаска" и инструмент.

На разгон до "сотни" у обрусевшего "американца" уходило от 11,4 до 13,4 с при "максималке" 185 - 190 км/ч в зависимости от используемой трансмиссии. В сравнении с "Волгами"-предшественницами это были хорошие показатели. То же касалось и динамики торможения. Volga Siber замедлялся уверенно благодаря дисковым тормозам и ABS.

Уже в базе для модели предлагались две подушки безопасности, упомянутая ABS, гидроусилитель руля, электропривод передних кресел, аудиосистема с шестью колонками, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, а также внешние зеркала с обогревом и электрорегулировками. В топе же можно было рассчитывать на кожаную отделку, подогрев передних сидений, "противотуманки", подсветку подстаканников на втором ряду, легкосплавные колесные диски и омыватели фар.

Руслан Кривобок / РИА Новости

Несмотря на эти блага, редкие или недоступные в предшествующих "Волгах", Volga Siber не смог добиться коммерческого успеха. Ведь если "Волга-31105" в 2008 году стоила 290 000 рублей, то Volga Siber оценили в 550 000 рублей. За эти деньги тогда можно было купить новые Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и Hyundai Sonata отечественной сборки.