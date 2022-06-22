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1 час назад

Новости автомира: Германия выступает против плана ЕК запретить авто с ДВС с 2035 года

Motor.ru

Германия не поддержит план Еврокомиссии по введению запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщил министр финансов страны Кристиан Линднер, выступая перед членами ассоциации BDI, объединяющей более 100 тысяч компаний. Линднер назвал решение неправильным и заявил, что страна не собирается давать свое согласие из-за серьезной угрозы, которое оно представляет для отрасли.

Германия против запрета на автомобили с ДВС с 2035 года
Фото: © Mercedes-Benz© Mercedes-Benz

Позже в соцсетях Линдер предложил компромисс — перевести автомобили с ДВС и ископаемого на синтетическое топливо, благодаря которому удастся снизить объемы вредных выбросов, не перекраивая всю отрасль. С аналогичным предложением ранее в этом году выступал министр транспорта Германии Фолькер Виссинг, заявив, что автопрому нельзя полагаться только на электричество и водород.

«Синтетическое топливо является экологически нейтральным вариантом для двигателя внутреннего сгорания, который давно используется. И мы должны сохранить его ради рабочих мест», — сказал Линдер.

План Еврокомиссии критикуют не только в Германии. Против выступают члены правительств других крупнейших экономик ЕС — Франции и Италии, ссылаясь на беспрецедентный экономический ущерб, который может повлечь за собой тотальный запрет на торговлю машинами с ДВС. По прогнозам аналитиков, порядка одной десятой из 830 тысяч рабочих мест в индустрии только в Германии может оказаться под угрозой.

Окончательное решение по плану должно быть принято в ближайшие месяцы после получения ответов от стран-членов Евросоюза.

Автоновости,Кристиан Линднер,Еврокомиссия,ЕС,
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