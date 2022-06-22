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1 час назад

Новости автомира: Toyota объявила о новых простоях на заводах в Японии

Motor.ru

Компании Toyota, которая с начала года не раз корректировала производственных график из-за различных проблем, вновь придется ввести простои на домашних заводах. Как сообщает Reuters, в июле автогигант планирует остановить четыре линии на двух площадках в Мотомачи и Такаоке, которые будут простаивать примерно по 10 дней в период с 4 по 22 июля. В результате Toyota выпустит в июле на 50 тысяч машин меньше запланированного.

Toyota объявила о новых простоях на заводах в Японии
Фото: © Toyota© Toyota

Линии завода в Мотомачи, где производятся Crown, Noah, Voxy, Mirai, bZ4X, GR Yaris и купе Lexus LC, будут остановлены с 4 по 15 июля. Также на предприятии в Такаоке на паузу поставят сборку кроссоверов RAV4 и Herrier: модели не будут выпускать с 11 по 22 июня, говорится в официальном заявлении.

Из-за новых остановок Toyota пришлось снова скорректировать производственные планы, за что в компании «еще раз извиняются». Ожидаемый объем глобального производства в июне снижен примерно на 50 тысяч единиц и должен составить около 800 тысяч автомобилей: 250 тысяч в Японии и 550 тысяч — на зарубежных заводах. При этом прогноз на текущий финансовый год остается неизменным и составляет порядка 9,7 миллиона машин.

Причина простоев кроется в продолжающихся проблемах с поставками комплектующих. В этот раз, как и в июне, на логистические цепочки повлиял COVID-19: вспышка повлияла на одного из поставщиков, который не смог вовремя отгрузить сборочные детали.»

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