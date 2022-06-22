Toyota объявила о новых простоях на заводах в Японии

Компании Toyota, которая с начала года не раз корректировала производственных график из-за различных проблем, вновь придется ввести простои на домашних заводах. Как сообщает Reuters, в июле автогигант планирует остановить четыре линии на двух площадках в Мотомачи и Такаоке, которые будут простаивать примерно по 10 дней в период с 4 по 22 июля. В результате Toyota выпустит в июле на 50 тысяч машин меньше запланированного.

Фото: © Toyota © Toyota

Линии завода в Мотомачи, где производятся Crown, Noah, Voxy, Mirai, bZ4X, GR Yaris и купе Lexus LC, будут остановлены с 4 по 15 июля. Также на предприятии в Такаоке на паузу поставят сборку кроссоверов RAV4 и Herrier: модели не будут выпускать с 11 по 22 июня, говорится в официальном заявлении.

Из-за новых остановок Toyota пришлось снова скорректировать производственные планы, за что в компании «еще раз извиняются». Ожидаемый объем глобального производства в июне снижен примерно на 50 тысяч единиц и должен составить около 800 тысяч автомобилей: 250 тысяч в Японии и 550 тысяч — на зарубежных заводах. При этом прогноз на текущий финансовый год остается неизменным и составляет порядка 9,7 миллиона машин.