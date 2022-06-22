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1 час назад

Новости автомира: в России могут повысить цены на ОСАГО на 26%

Daily Moscow

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, коридор базового тарифа может быть расширен в связи с подорожанием запчастей. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что для увеличения стоимости ОСАГО нет оснований.

Цены на ОСАГО могут повысить на 26%
Фото: ТАССТАСС

Как сообщила пресс-служба ЦБ РФ, Центробанк планирует расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны для легкого транспорта. Диапазон базовой ставки будет на уровне 1646–7535 рублей, страховщики будут устанавливать его в индивидуальном порядке. Для общественного транспорта тариф повысится на 17,8% в обе стороны. Подчеркивается, что данное решение вызвано резким ростом цен на автозапчасти. Общественное обсуждение инициативы будет идти до 28 июня.

По словам автоэкспертов, повышение ОСАГО ничем не обосновано. Оно не может быть выше 12%, об этом свидетельствуют и расчеты экспертов страховых компаний, даже включая все новшества и подорожание запчастей.

Автоновости,Банк России,
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