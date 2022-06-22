Цены на ОСАГО могут повысить на 26%

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, коридор базового тарифа может быть расширен в связи с подорожанием запчастей. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что для увеличения стоимости ОСАГО нет оснований.

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Как сообщила пресс-служба ЦБ РФ, Центробанк планирует расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны для легкого транспорта. Диапазон базовой ставки будет на уровне 1646–7535 рублей, страховщики будут устанавливать его в индивидуальном порядке. Для общественного транспорта тариф повысится на 17,8% в обе стороны. Подчеркивается, что данное решение вызвано резким ростом цен на автозапчасти. Общественное обсуждение инициативы будет идти до 28 июня.