Появились новые фотографии топового BMW XM

Будущий BMW XM — это не только первый гибрид М-подразделения, но и первый самостоятельный автомобиль спортивного подразделения марки после M1 70-х годов, а также самый мощный вседорожник в линейке. В распоряжении Motor1.com оказались шпионские фотографии прототипа серийной модели, сделанные во время финальных испытаний на Нюрбургринге: на свежих снимках на кузове автомобиля меньше камуфляжа. Особый акцент журналисты делают на задней части, а именно на расширенных арках и выступающих элементах задних фонарей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Ранее в BMW заявили, что серийный XM сохранит «более 90 процентов дизайна концепта», представленного в декабре 2021 года, так что сюрпризов во внешности быть не должно. Несмотря на это, предыдущие полгода прототип выезжал на дороги в плотном камуфляже, не позволяющем рассмотреть особенности экстерьера.

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На свежих шпионских фотографиях пленки меньше, чем обычно, так что уже видны отличия от шоу-кара. Например, у серийного гибрида менее массивные «ноздри» радиаторной решетки и иная форма задних фонарей — они заметно выступают. Кроме того, иначе выглядит передний бампер, однако его могли замаскировать дополнительной накладкой. Вместе с тем у прототипа и прошлогоднего концепта одинаковое остекление и, по всей видимости, та же полоса вдоль подоконной линии.

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Ранее сообщалось, что в состав гибридной установки XM войдет новый двигатель S68 — 4,4-литровая «восьмерка» с двумя турбокомпрессорами в развале блока, адаптированная для работы с электромотором. Вместе с электродвигателем она развивает 650 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Таким образом, серийный вариант окажется мощнее X5 M Competition и X6 M Competition (625 сил и 750 Нм момента). Что же касается версии Competition, то она гибриду не положена, хотя «заряженный» вариант у него будет, но, видимо, его назовут иначе.

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