Россияне не могут поставить на учёт купленные за границей машины

Автомобилисты из российских регионов жалуются, что не могут зарегистрировать купленные за границей автомобили в ГИБДД из-за невозможности установить обязательную систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Официальные продавцы отказывают в установке, ссылаясь на отсутствие кнопок, в то время как таможенные брокеры просят за услугу от 50 000 до 100 000 рублей. При этом еще в прошлом году установка системы стоила около шести тысяч рублей.

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Жительница Краснодарского края рассказала, что после растаможки автомобиля Chevrolet обратилась к нескольким официальным продавцам «ЭРА-ГЛОНАСС» с просьбой установить систему. Однако ей сообщили, что устройств в наличии нет, а через несколько месяцев стоимость установки для физических лиц составит около 28 000 рублей. В эту сумму входит сама система, установка и активация.

Эксперт по продаже подержанных машин из Европы сообщил, что систему можно приобрести у таможенных брокеров. Однако стоимость кнопки в таком случае составит от 50 до 100 тысяч рублей. Сложности с установкой системы подтвердил и директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко, который заявил, что кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» заранее скупают профессиональные брокеры и затем продают частным лицам за большие деньги.

В пресс-службе АО «ГЛОНАСС» сообщили, что проблема с отсутствием системы не соответствует действительности. По словам представителей компании, только за прошедшие две недели было продано около тысячи устройств. Кроме того, официальные представители рекомендовали покупать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» у партнеров, а затем монтировать устройство в мастерских, которые смогут корректно настроить оборудование.