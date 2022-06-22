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48 минут назад

Новости автомира: Обновлённые лифтбек и универсал Skoda Octavia вышли на тесты

Car.ru

Автобренд Skoda вывел на дорожные испытания рестайлинговую модификацию нынешней Octavia. Изображения современных прототипов в двух типах кузова опубликовали в глобальной Сети.

Skoda тестирует новые Octavia
Фото: Car.ruCar.ru

Согласно предположениям, для семейства во время рестайлинга будут предложены новые силовые установки. При этом внешний вид транспортного средства остался прежним. Специалисты компании Skoda осуществляют тестирование транспортных средств с чешскими номерами в рамках горных австралийских дорог.

На опубликованных в Сети снимках заметно, что универсал и лифтбек испытывают совместно с автомобильными прицепами. По мнению экспертов, речь ведётся о динамическом оборудовании. А это, в свою очередь, может говорить об испытаниях новых силовых установок.

Не исключается, что для Octavia будет предложена последняя модификация двигателя внутреннего сгорания от Volkswagen перед тем, как перейти к электротяге.

Car.ru

Камуфляжная плёнка и фальшпанели у прототипов покрывают переднюю и заднюю часть. Во внешнем виде тестовых транспортных средств не видно каких-либо явных изменений. Принимая в учёт, что Octavia в 2019 году сменила генерацию, обновлённая модификация будет представлена не раньше следующего года. До этого времени автомобильный экстерьер могут подвергнуть модернизации.

Octavia от Skoda для отечественного авторынка собирали в рамках площадки «Volkswagen Group Rus» на территории Нижнего Новгорода. В настоящее время работу автозавода приостановили.

В завершении стоит отметить, что в первых числах июня появилась информация о предложении руководителей предприятия подать работникам завода добровольно заявление на увольнение.

При этом в компании пообещали таким сотрудникам выплату компенсации, которая составит шесть заработных плат. В свою очередь для фирмы это выгодней, чем ещё некоторое время содержать работников на предприятии и выплачивать им зарплату в условиях кризиса.

Автоновости,Skoda Octavia,Skoda,Volkswagen,
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