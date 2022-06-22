Эксперты считают, что Tesla начнет сдавать позиции

По заявлению экспертов Bloomberg, известный американский автобренд Tesla сможет удерживать лидирующую позицию в рамках глобального авторынка по реализации электрических транспортных средств ещё около 1,5%- 2 года.

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Специалисты считают, что компания уступит место автоконцерну Volkswagen Group. Уже в 2025-ом году реализации данных автобрендов составят примерно 2 500 000 экземпляров транспортных средств.

По заявлению аналитиков, многие автобренды сегодня не торопятся «идти на прорыв» в сегменте электрокаров по причине дорожающего сырья, предназначенного для аккумуляторных батарей. Себестоимость аккумуляторов увеличивается, что мешает фирмам получать прибыль, которая уменьшается также по причине падения реализаций автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания.

Сейчас в вопросе производства электрокаров лидирующее место занимает американская Tesla, немецкая Volkswagen и китайская BYD. Из исследования Bloomberg можно сделать вывод, что прочие марки смогут побороться за позиции в лидирующей тройке не раньше 2025–2026 г.г. Вполне возможно, что до этого времени кризисное положение в автопроме уже закончится, при этом фирмы начнут более охотней развивать современные «зелёные» модели.

Максим Соколов, являющийся новым главой АвтоВАЗа, заявил, что отечественная компания планирует заняться выпуском гибридной либо чисто электрической российской Lada. Однако пока непонятно, когда это должно произойти.

В течение нескольких лет российской компании будет не до современных экологически чистых модификаций. При этом завод не собирается полностью забывать о данном перспективном направлении.