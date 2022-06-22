Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
2 часа назад

Tesla в 2024 году уступит лидерство по продажам электрокаров концерну Volkswagen Group

Car.ru

По заявлению экспертов Bloomberg, известный американский автобренд Tesla сможет удерживать лидирующую позицию в рамках глобального авторынка по реализации электрических транспортных средств ещё около 1,5%- 2 года.

Эксперты считают, что Tesla начнет сдавать позиции
Фото: Car.ruCar.ru

Специалисты считают, что компания уступит место автоконцерну Volkswagen Group. Уже в 2025-ом году реализации данных автобрендов составят примерно 2 500 000 экземпляров транспортных средств.

По заявлению аналитиков, многие автобренды сегодня не торопятся «идти на прорыв» в сегменте электрокаров по причине дорожающего сырья, предназначенного для аккумуляторных батарей. Себестоимость аккумуляторов увеличивается, что мешает фирмам получать прибыль, которая уменьшается также по причине падения реализаций автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания.

Сейчас в вопросе производства электрокаров лидирующее место занимает американская Tesla, немецкая Volkswagen и китайская BYD. Из исследования Bloomberg можно сделать вывод, что прочие марки смогут побороться за позиции в лидирующей тройке не раньше 2025–2026 г.г. Вполне возможно, что до этого времени кризисное положение в автопроме уже закончится, при этом фирмы начнут более охотней развивать современные «зелёные» модели.

Максим Соколов, являющийся новым главой АвтоВАЗа, заявил, что отечественная компания планирует заняться выпуском гибридной либо чисто электрической российской Lada. Однако пока непонятно, когда это должно произойти.

В течение нескольких лет российской компании будет не до современных экологически чистых модификаций. При этом завод не собирается полностью забывать о данном перспективном направлении.

В завершении стоит отметить, что американский бренд Tesla повысил цены на весь существующий модельный ряд. Такое удорожание не коснулось отдельных версий. Прочие авто подорожали до 6 000 долл.

Автоновости,BYD,Tesla,Volkswagen,Lada,Максим Соколов,VolksWagen,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители