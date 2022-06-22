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2 часа назад

Новости автомира: Путин допустил рост доли китайских автомобилей на рынке РФ

Елена Прошина

Власти России ведут переговоры о наращивании доли китайских автомобилей и техники на российском рынке. Об этом в среду, 22 июня, заявил президент России Владимир Путин, передают «Известия».

Путин допустил рост доли китайских автомобилей на рынке РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — заявил Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС.

Глава государства указал на увеличение объемов поставок российской нефти в Китай и Индию, а также на динамичное развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

«Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии», — подчеркнул президент.

В понедельник сообщалось, то «дочка» китайского автоконцерна Chery — АО «Чери автомобили Рус» — в ближайшие месяцы приступит к продажам на российском рынке трех моделей бренда Omoda, который станет третьим брендом компании в РФ наряду с Chery и Exeed.

Также ранее стало известно, что в России в феврале 2022 года продали 10,5 тыс. новых китайских автомобилей, что на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.

Автоновости,Chery,Владимир Путин,БРИКС,
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