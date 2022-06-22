Путин допустил рост доли китайских автомобилей на рынке РФ

Власти России ведут переговоры о наращивании доли китайских автомобилей и техники на российском рынке. Об этом в среду, 22 июня, заявил президент России Владимир Путин, передают «Известия».

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«Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — заявил Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС.

Глава государства указал на увеличение объемов поставок российской нефти в Китай и Индию, а также на динамичное развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

«Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии», — подчеркнул президент.

В понедельник сообщалось, то «дочка» китайского автоконцерна Chery — АО «Чери автомобили Рус» — в ближайшие месяцы приступит к продажам на российском рынке трех моделей бренда Omoda, который станет третьим брендом компании в РФ наряду с Chery и Exeed.