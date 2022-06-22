АвтоВАЗ лишился поставщика сидений

"Я так понимаю, что компания Martur - не последняя, которая, наверное, не сможет дальше существовать в условиях того, что, по предварительным данным, АвтоВАЗ автомобили Renault производить не будет, - цитирует губернатора агентство "Интерфакс". - Дело в том, что у нас в регионе 19 предприятий, которые работали на конвейер - это и Димитровград, и Ульяновск. Нам надо сейчас уже (думать - прим. ред.), что с этими предприятиями будем делать, что с персоналом, каковы перспективы".