АвтоВАЗ лишился поставщика сидений

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона сообщил, что турецкая компания Martur, выпускающая автокресла, приостанавливает свою деятельность. Основным клиентом Martur был АвтоВАЗ.
Martur выпускала автокресла для автомобилей марки Renault, производство которых АвтоВАЗ приостановил в связи с уходом компании из России и передачи активов государству в лице НАМИ (подконтрольно Минпромторгу РФ).
"Я так понимаю, что компания Martur - не последняя, которая, наверное, не сможет дальше существовать в условиях того, что, по предварительным данным, АвтоВАЗ автомобили Renault производить не будет, - цитирует губернатора агентство "Интерфакс". - Дело в том, что у нас в регионе 19 предприятий, которые работали на конвейер - это и Димитровград, и Ульяновск. Нам надо сейчас уже (думать - прим. ред.), что с этими предприятиями будем делать, что с персоналом, каковы перспективы".
Александр Русских сообщил, что на следующей неделе в Ульяновск запланирован визит президента АвтоВАЗа Максима Соколова, с которым будут обсуждаться "вопросы кооперации ульяновских предприятий с автозаводом".
Возобновится ли выпуск моделей Renault на АвтоВАЗе - вопрос пока открытый. По словам Максима Соколова, у российского автопроизводителя есть лицензии на производство автомобилей французской марки, в том числе под брендом Lada. Однако в настоящее время АвтоВАЗ сконцентрирован на возобновлении выпуска собственных моделей: стартовала Lada Granta в "антисанкционной" версии, в июле планируется запуск Niva и Largus.