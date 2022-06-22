Путин сообщил о переговорах по увеличению доли китайских авто в РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о начале переговоров со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по увеличению доли китайских автомобилей на российском рынке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости» Сергей Гунеев/РИА «Новости»

«Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — заявил Владимир Путин.

В начале мая этого года посол Китая в России Чжан Ханьхуэй пообещал наплыв китайских автомобилей в РФ. По его словам китайские автопроизводители за время своей работы в России представили много моделей, ставших впоследствии популярными. Он также подчеркнул, что автомобильные компании из Китая продолжат осваивать российский рынок.