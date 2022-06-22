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1 час назад

Новости автомира: Путин сообщил о переговорах по увеличению доли китайских автомобилей в России

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о начале переговоров со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по увеличению доли китайских автомобилей на российском рынке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин сообщил о переговорах по увеличению доли китайских авто в РФ
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»Сергей Гунеев/РИА «Новости»

«Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», — заявил Владимир Путин.

В начале мая этого года посол Китая в России Чжан Ханьхуэй пообещал наплыв китайских автомобилей в РФ. По его словам китайские автопроизводители за время своей работы в России представили много моделей, ставших впоследствии популярными. Он также подчеркнул, что автомобильные компании из Китая продолжат осваивать российский рынок.

В мае этого года на российском рынке было продано 4627 новых легковых автомобилей китайских брендов, что составляет 16,9% от всех машин, реализованных за этот месяц.

Автоновости,Владимир Путин,БРИКС,
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