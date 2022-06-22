ГИБДД Москвы готовится к новому рейду

"В ходе мероприятия наши сотрудники уделят особое внимание таким нарушениям, как непредоставление преимущества в движении пешеходам, переход улиц и дорог в неположенном месте, а также на запрещающий сигнал светофора и выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом", - добавили в пресс-службе.