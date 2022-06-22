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50 минут назад

Новости автомира: ГИБДД Москвы проведет 23 июня рейд выявлению нарушений ПДД пешеходами и водителями

ТАСС

Сотрудники столичной Госавтоинспекции проведут 23 июня рейд "Пешеходный переход", в ходе которого будут выявлять нарушения правил дорожного движения пешеходами и водителями. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы.

ГИБДД Москвы готовится к новому рейду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Завтра проведем профилактическое мероприятие "Пешеходный переход". В целях повышения безопасности пешеходов и профилактики ДТП с их участием сотрудники столичной ГИБДД проверят соблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что по результатам анализа состояния аварийности одним из преобладающих видов дорожных аварий является наезд на пешехода. Значительная часть ДТП с участием пеших участников дорожного движения происходит в зоне пешеходных переходов, а основной причиной таких аварий являются нарушения правил проезда пешеходных переходов.

"В ходе мероприятия наши сотрудники уделят особое внимание таким нарушениям, как непредоставление преимущества в движении пешеходам, переход улиц и дорог в неположенном месте, а также на запрещающий сигнал светофора и выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом", - добавили в пресс-службе.

Автоновости,ГИБДД,
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