ГИБДД Москвы готовится к новому рейду

Сотрудники столичной Госавтоинспекции проведут 23 июня рейд "Пешеходный переход", в ходе которого будут выявлять нарушения правил дорожного движения пешеходами и водителями. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы.
"Завтра проведем профилактическое мероприятие "Пешеходный переход". В целях повышения безопасности пешеходов и профилактики ДТП с их участием сотрудники столичной ГИБДД проверят соблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции отметили, что по результатам анализа состояния аварийности одним из преобладающих видов дорожных аварий является наезд на пешехода. Значительная часть ДТП с участием пеших участников дорожного движения происходит в зоне пешеходных переходов, а основной причиной таких аварий являются нарушения правил проезда пешеходных переходов.
"В ходе мероприятия наши сотрудники уделят особое внимание таким нарушениям, как непредоставление преимущества в движении пешеходам, переход улиц и дорог в неположенном месте, а также на запрещающий сигнал светофора и выход на проезжую часть перед близко идущим транспортом", - добавили в пресс-службе.