Названы самые популярные у россиян "китайцы"

С января по май нынешнего года россияне приобрели 33,3 тысячи автомобилей китайских марок, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). По сравнению с тем же периодом 2021 года продажи «китайцев» упали на 10 процентов. Однако на фоне ухода западных брендов доля машин из КНР увеличивается (к примеру, в апреле она достигла девяти процентов), как и разнообразие предлагаемых моделей.

Фото: Haval Haval

Лидером продаж среди китайских машин по итогу пяти месяцев стал Haval Jolion — самая дешевая модель Haval с ценником от 2 179 000 рублей, на которой остановили выбор 4,9 тысячи россиян. На втором месте расположился Chery Tiggo 7 Pro с 4,3 тысячи проданных экземпляров, а замыкает тройку Chery Tiggo 8 Pro с ощутимым отрывом и результатом 3,3 тысячи штук.

Также россияне купили более двух тысяч автомобилей моделей Haval F7, Chery Tiggo 4, Geely Coolray и Haval F7x. С седьмого по десятое места по объемам продаж в январе-мае заняли Geely Atlas Pro, Geely Tugella и Exeed TXL, которые разошлись в количестве 1,2-1,9 тысячи экземпляров.