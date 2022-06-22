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1 час назад

Новости автомира: в Великобритании на торги выставили автомобили агента 007 Джеймса Бонда

Газета.Ruиещё 1

Частный британский аукционный дом Bonhams выставил на торги два автомобиля, которыми управлял агент 007 Джеймс Бонд в лентах «Спектр» (2015) и «Не время умирать» (2021), пишет газета Daily Express.

Аукционный дом Bonhams выставил на торги два автомобиля Джеймса Бонда
Фото: Universal PicturesUniversal Pictures

«Любителям раритетных авто представится шанс приобрести одни из самых знаковых машин, которыми управлял Джеймс Бонд, — Land Rover Defender SVX и Aston Martin DBS Superleggera», — приводит издание слова аукционеров.

В Bonhams уточнили, что заинтересованные смогут увидеть лоты на традиционном фестивале автогонок в Гудвуде. Мероприятие пройдет с 23 по 26 июня.

Предварительная цена автомобиля Aston Martin составляет £250 тыс. ($307 тыс.). В какую сумму оценили второй автомобиль — не указано. Представители торгового дома рассчитывают получить за две машины не менее £400-500 тыс. ($492-615 тыс.).

Ранее 22 июня американский журнал The Hollywood Reporter сообщил, что французская актриса Леа Сейду, известная по роли девушки спецагента Джеймса Бонда, ведет переговоры с кинокомпанией Legendary об участии в продолжении «Дюны».

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