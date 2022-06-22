Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
7 минут назад

Слух: «АвтоВАЗ» выпустит упрощенные модели Niva

Мария Иванова

Как сообщают инсайдеры, АвтоВАЗ выпустил ограниченную партию внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel из 26 образцов — они отличаются от обычных машин отсутствием систем ABS и «ЭРА-ГЛОНАСС».

Слух: «АвтоВАЗ» выпустил первые упрощенные модели Niva
Фото: LADALADA

Информация утекла в Сеть через администратора публичной страницы «ВКонтакте» под названием Avtograd news. Будучи работником тольяттинского завода «АвтоВАЗ», он выложил снимок одного из автомобилей в процессе сборки: ранее их якобы собирали в единичных экземплярах. Новые варианты Niva также оснащены ремнями безопасности российского производства.

Если верить этому слуху, массовое производство данной модификации Lada Niva Legend и Lada Niva Travel начнется в июле и августе 2022 года соответственно.

Автоновости,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители