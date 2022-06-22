Слух: «АвтоВАЗ» выпустил первые упрощенные модели Niva

Как сообщают инсайдеры, АвтоВАЗ выпустил ограниченную партию внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel из 26 образцов — они отличаются от обычных машин отсутствием систем ABS и «ЭРА-ГЛОНАСС».

Фото: LADA LADA

Информация утекла в Сеть через администратора публичной страницы «ВКонтакте» под названием Avtograd news. Будучи работником тольяттинского завода «АвтоВАЗ», он выложил снимок одного из автомобилей в процессе сборки: ранее их якобы собирали в единичных экземплярах. Новые варианты Niva также оснащены ремнями безопасности российского производства.