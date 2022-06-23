ГИБДД Москвы 26 июня не будет регистрировать авто и выдавать права

Госавтоинспекция Москвы предупредила о нерабочем дне 26 июня 2022 года. В воскресенье будут проходить плановые технические работы по обслуживанию информационных систем МВД России.

Фото: Госавтоинспекция Госавтоинспекция

В связи с этим, отмечается в Telegram-канале ведомства, предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД столицы будет приостановлено в этот день.

Процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме