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15 минут назад

Новости автомира: Госавтоинспекция Москвы сообщила, что 26 июня не будет регистрировать авто и выдавать права

Газета.Ruиещё 3

Госавтоинспекция Москвы предупредила о нерабочем дне 26 июня 2022 года. В воскресенье будут проходить плановые технические работы по обслуживанию информационных систем МВД России.

ГИБДД Москвы 26 июня не будет регистрировать авто и выдавать права
Фото: ГосавтоинспекцияГосавтоинспекция

В связи с этим, отмечается в Telegram-канале ведомства, предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД столицы будет приостановлено в этот день.

Процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме

Тем, кто уже записался на прием в этот день, будет обеспечена возможность обратиться за получением услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в другие рабочие дни.

Автоновости,Водительские права,МВД России,ГИБДД,
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