ГИБДД сможет лишать россиян водительских прав по состоянию здоровья

Сотрудникам ГИБДД предоставят доступ к базам данных российских водителей, в которых указаны медицинские противопоказания к управлению автомобилем. Уже в марте следующего года инспекторы будут аннулировать права граждан, которые не могут управлять транспортным средством по состоянию здоровья. По мнению специалистов, доступ к врачебной тайне позволит сотрудникам ведомства сократить количество аварий. У водителей, имеющих противопоказания, будет два месяца, чтобы пройти медкомиссию.

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Для получения водительских прав россияне обязаны проходить обязательную медкомиссию у нарколога и психиатра. Зачастую граждане пользуются услугами частных медицинских центров, которые выдают такие справки, несмотря на то, что будущие водители стоят на учете у психиатра или нарколога. При этом на основании врачебной тайны сотрудники ГИБДД сегодня не могут проверить достоверность подобных справок.

С 1 марта 2023 года инспекторы получат доступ к базам данных, где находится информация об обнаруженных болезнях у жителей России. К примеру, если гражданин попадет в больницу, где у него зафиксируют противопоказания к управлению транспортным средством, этих оснований будет достаточно, чтобы лишить его водительских прав.

При обнаружении противопоказания инспекторы приостановят действие ранее выданной справки. У автовладельца будет два месяца, чтобы повторно пройти медкомиссию. В случае отказа или подтверждения диагноза водительские права гражданина аннулируют. Кроме того, если на медкомиссии выявят частичные ограничения, к примеру, ухудшение зрения, то в правах появится отметка о необходимости носить очки или линзы.