Следом за тизером экстерьера компания Honda показала салон нового CR-V. Архитектурой он напоминает Civic. Здесь имеется тот же торчащий экран медиасистемы и прикрытые решеткой дефлекторы вентиляции. Отличия — в наполнении центральной консоли и декоре. Ожидается, что кроссовера шестого поколения будет представлен 12 июля, а в продажу поступит до конца года.

Фото: © Honda © Honda

Уже известно, что во внешности Honda CR-V шестого поколения можно будет найти отсылки к Passport и электрокару Prologue. Фары станут уже, боковые зеркала обзаведутся отдельными ножками, а решетка радиатора увеличится в размерах. Новый тизер демонстрирует салон новинки — и он во многом повторяет внутреннее убранство Civic.

У машин общая архитектура передней панели с торчащим экраном мультимедийной системы и прикрытыми декоративной сеткой дефлекторами вентиляции. Но наполнение центральной консоли разное. У CR-V нет открытых подстаканников, а вместо кнопочного селектора трансмиссии используется классический рычаг с кожаной «юбкой». Оранжевая прострочка на сиденьях может говорить, что на фотографии «внедорожное» исполнение TrailSport, хотя для CR-V оно не было заявлено.