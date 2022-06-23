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19 минут назад

Новости автомира: Honda показала салон нового CR-V

Motor.ru

Следом за тизером экстерьера компания Honda показала салон нового CR-V. Архитектурой он напоминает Civic. Здесь имеется тот же торчащий экран медиасистемы и прикрытые решеткой дефлекторы вентиляции. Отличия — в наполнении центральной консоли и декоре. Ожидается, что кроссовера шестого поколения будет представлен 12 июля, а в продажу поступит до конца года.

Honda показала салон нового CR-V
Фото: © Honda© Honda

Уже известно, что во внешности Honda CR-V шестого поколения можно будет найти отсылки к Passport и электрокару Prologue. Фары станут уже, боковые зеркала обзаведутся отдельными ножками, а решетка радиатора увеличится в размерах. Новый тизер демонстрирует салон новинки — и он во многом повторяет внутреннее убранство Civic.

Новый Honda CR-V: первые официальные фотографии

У машин общая архитектура передней панели с торчащим экраном мультимедийной системы и прикрытыми декоративной сеткой дефлекторами вентиляции. Но наполнение центральной консоли разное. У CR-V нет открытых подстаканников, а вместо кнопочного селектора трансмиссии используется классический рычаг с кожаной «юбкой». Оранжевая прострочка на сиденьях может говорить, что на фотографии «внедорожное» исполнение TrailSport, хотя для CR-V оно не было заявлено.

Гамма двигателей кроссовера тоже будет унифицирована с Civic. Помимо бензиновой «турбочетверки», в неё войдёт бензоэлектрическая силовая установка e:HEV с двумя электромоторами и ДВС, как у нынешнего вседорожника. Предположительно премьера нового CR-V состоится 12 июля, и нынешним летом модель поступит в продажу.

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