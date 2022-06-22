Ford Focus снимут с производства

Руководитель европейского подразделения компании Ford Стюарт Роули рассказал в интервью изданию Automotive News, что производство модели Focus на предприятии в немецком городе Саарлуи планируется полностью завершить в 2025 году. Такое решение руководство Форда приняло в связи с переориентацией марки на сборку электромобилей. Что в дальнейшем будет с заводом, в течение многих лет выпускавшим семейство Focus, пока точно не известно.

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В настоящий момент завод в Саарлуи является единственным европейским предприятием, где собирают Focus. Через три года Ford планирует полностью прекратить выпуск культовой модели. При этом в компании пока не решили, что сделать с самой сборочной площадкой. Планов по разработке автомобиля, который мог бы заменить Focus на конвейере, у марки пока нет, поэтому предприятие могут продать другому производителю или вовсе закрыть.

Как бы то ни было, 4600 сотрудников, задействованных при производстве «Фокуса», ожидают массовые сокращения, поскольку компания сделала ставку на выпуск электрокаров, для сборки которых не требуется столько персонала, как для производства машин на ДВС. При этом будущие батарейные Форды будут собирать на предприятиях в немецком Кёльне и испанской Валенсии.