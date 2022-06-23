Эксперт прогнозирует существенное снижение цен на авто к осени

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что аторынок РФ начнет восстанавливаться к осени 2022 года, тогда же стоит ожидать и снижения цен на машины.

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По мнению Моржаретто, к осени АвтоВАЗ заработает на полную мощность по выпуску упрощенных и обычных автомобилей. Также Моржаретто уточнил, что к осени может быть налажено производство в полном объеме автомобилей Kia и Hyundai на заводе Автотор в Калининграде.