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2 часа назад

Новости автомира: эксперт Игорь Моржаретто заявил о снижении цен на машины в РФ к осени 2022 года

Южный автомобильиещё 1

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что аторынок РФ начнет восстанавливаться к осени 2022 года, тогда же стоит ожидать и снижения цен на машины.

Эксперт прогнозирует существенное снижение цен на авто к осени
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

По мнению Моржаретто, к осени АвтоВАЗ заработает на полную мощность по выпуску упрощенных и обычных автомобилей. Также Моржаретто уточнил, что к осени может быть налажено производство в полном объеме автомобилей Kia и Hyundai на заводе Автотор в Калининграде.

Эксперт прогнозирует, что к осени цены на новые автомобили существенно снизятся, так как уже происходит падение цен на автомобили с пробегом. С апреля цены на вторичном рынке снизились на 20-30%.

Автоновости,Hyundai,Kia,Игорь Моржаретто,Автоваз,
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