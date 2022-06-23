Права начнут отбирать прямо на заправке: вступило в силу новое правило ГИБДД

Российским водителям нужно пристально следить за своим поведением не только на дорогах, но и на автомобильных заправках. Уже с 23 июня в силу вступит новое правило, которое может оставить россиян без водительского удостоверения даже на территории АЗС. Правоохранители начнут следить за тем, что там происходит, пишет newsdata.ru.

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Так, инспекторы ГИБДД будут устраивать рейды на заправки и обращать внимание на поведение автомобилистов, которые приехали заправить свои машины. Если, к примеру, водитель будет вести себя неадекватно, полиция может заподозрить его в нетрезвом состоянии. Это будет поводом для медицинского освидетельствования.

При этом нельзя забывать, что отказ от такой процедуры практически приравнивается к признанию вины, и гражданина лишат прав почти со стопроцентной гарантией. Доказать потом, что подозрительное поведение было вызвано совершенно другими причинами, а не повышенным уровнем алкоголя или других веществ в крови, будет невозможно. Поэтому нельзя забывать, что в такой ситуации нужно сотрудничать с ГИБДД. Теперь помнить об этом надо не только на дороге.