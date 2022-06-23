Права начнут отбирать прямо на заправке: вступило в силу новое правило ГИБДД

Российским водителям нужно пристально следить за своим поведением не только на дорогах, но и на автомобильных заправках. Уже с 23 июня в силу вступит новое правило, которое может оставить россиян без водительского удостоверения даже на территории АЗС. Правоохранители начнут следить за тем, что там происходит, пишет newsdata.ru.
Так, инспекторы ГИБДД будут устраивать рейды на заправки и обращать внимание на поведение автомобилистов, которые приехали заправить свои машины. Если, к примеру, водитель будет вести себя неадекватно, полиция может заподозрить его в нетрезвом состоянии. Это будет поводом для медицинского освидетельствования.
При этом нельзя забывать, что отказ от такой процедуры практически приравнивается к признанию вины, и гражданина лишат прав почти со стопроцентной гарантией. Доказать потом, что подозрительное поведение было вызвано совершенно другими причинами, а не повышенным уровнем алкоголя или других веществ в крови, будет невозможно. Поэтому нельзя забывать, что в такой ситуации нужно сотрудничать с ГИБДД. Теперь помнить об этом надо не только на дороге.
Напомним, ранее власти решили внести другие изменения в правила, которые касаются недобросовестных водителей. При этом речь идет и о тех, кто только собирается войти в число автомобилистов. Теперь те, кто попался за рулем в нетрезвом виде, не смогут получить права до истечения срока административного наказания. Если человек без удостоверения сел за руль пьяным, то ему придется ждать, чтобы официально получить разрешение на управление автомобилем.