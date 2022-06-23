В России запатентовали концептуальный кроссовер Dacia Bigster

Концептуальный кроссовер Dacia Bigster официально запатентовали в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». Изображения модели опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Фото: Dacia Dacia

Новинка была представлена в январе прошлого года. В основе модели лежит платформа CMF-B. Визуально Dacia Bigster серьезно отличается от всех серийных моделей бренда. Помимо нового логотипа, автомобиль выделяют Y-образные фары, такие же по форме фонари, большие колеса и массивный защитный обвес из неокрашенного пластика.

Технические характеристики модели пока не объявлены. Ожидается, что автомобиль получит 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель в нескольких вариантах форсировки и гибридную силовую установку.