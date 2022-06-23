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3 часа назад

Новости автомира: Wuling представляет доступный семиместный компактвэн

ПроКроссовер.ру

Wuling Jiachen — дешевый семиместный автомобиль с одним двигателем и двумя трансмиссиями на выбор, но по привлекательной цене 69 800 — 105 800 юаней. В максимальной комплектации автомобиль оснащен 10,2-дюймовым сенсорным дисплеем, многофункциональным рулевым колесом, отделкой из кожзаменителя, панорамным люком на крыше, электронным ручным тормозом и задними датчиками парковки. Такой роскоши, как многозонный климат-контроль и электрорегулировки сидений, нет.

Wuling представляет доступный семиместный компактвэн
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Автомобиль имеет длину 4 785 мм, ширину 1 820 мм и высоту 1 760 мм при колесной базе 2 760 мм. Его передние колеса приводятся в движение 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем Daewoo S-Tec III LL5 с турбонаддувом мощностью 147 л.с. Выбор есть между шестиступенчатой механической коробкой передач и вариатором для трансмиссии.

ПроКроссовер.ру

Внутренняя планировка отличается от доступного семиместного минивэна. Типичная компоновка для них — 2+3+2, с многоместным сиденьем для трех пассажиров во втором ряду и двумя отдельными сиденьями в заднем ряду. Напротив, Jiachen имитирует компактвэны премиум-класса с внутренней схемой 2 + 2 + 3.

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