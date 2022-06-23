Wuling представляет доступный семиместный компактвэн

Wuling Jiachen — дешевый семиместный автомобиль с одним двигателем и двумя трансмиссиями на выбор, но по привлекательной цене 69 800 — 105 800 юаней. В максимальной комплектации автомобиль оснащен 10,2-дюймовым сенсорным дисплеем, многофункциональным рулевым колесом, отделкой из кожзаменителя, панорамным люком на крыше, электронным ручным тормозом и задними датчиками парковки. Такой роскоши, как многозонный климат-контроль и электрорегулировки сидений, нет.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

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Автомобиль имеет длину 4 785 мм, ширину 1 820 мм и высоту 1 760 мм при колесной базе 2 760 мм. Его передние колеса приводятся в движение 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем Daewoo S-Tec III LL5 с турбонаддувом мощностью 147 л.с. Выбор есть между шестиступенчатой механической коробкой передач и вариатором для трансмиссии.

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