В России захотели масштабно изменить ПДД

Общественная палата (ОП) России начала сбор предложений по внесению поправок в действующие правила дорожного движения (ПДД). О намерении масштабно изменить ПДД сообщил член палаты Александр Холодов в ходе круглого стола, пишет «Коммерсантъ».

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Власти Москвы, в частности, выступают за снижение разрешенной скорости в городах с 60 до 50 километров в час, а также за пересмотр механизма оформления аварии на магистралях. Начальник управления стратегической оптимизации движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков отметил, что сейчас автомобилистам приходится останавливаться на шоссе в ожидании ГИБДД — это приводит к повторным авариям.

По словам Холодова, разработанный Минтрансом пакет изменений, в который входят новые нормы о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, будет доработан экспертами и рядовыми жителями. В свою очередь, из речи начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина следует, что поправки министерства, вероятно, будут приняты.

Как утверждает Митрошин, в настоящее время причин для коренной переработки ПДД нет, но это не исключает возможности сбора предложений для будущих изменений.