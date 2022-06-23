BMW M3 впервые предложен с серийным кузовом универсал

Впервые для BMW универсал Touring 3 Series доступен в высокопроизводительной версии BMW M3 Competition M. xDrive Touring. В этой модели используются элементы стиля седана M3. Под капотом также 3,0-литровый шестицилиндровый агрегат М3 от седана с двойным турбонаддувом. Он развивает 510 л.с. и максимальный крутящий момент 650 Нм. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач M с DriveLogic, которая позволяет управлять тремя режимами.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

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Для обеспечения наилучшей тяги полным приводом управляет система полного привода M xDrive, подключенная к активному дифференциалу M на задней оси. Чтобы дополнить удовольствие от вождения, выхлопная система оснащена клапанами с электроприводом, которые создают великолепный звук и усиливают удовольствие.

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