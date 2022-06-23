BMW M3 впервые предложен с серийным кузовом универсал

Впервые для BMW универсал Touring 3 Series доступен в высокопроизводительной версии BMW M3 Competition M. xDrive Touring. В этой модели используются элементы стиля седана M3. Под капотом также 3,0-литровый шестицилиндровый агрегат М3 от седана с двойным турбонаддувом. Он развивает 510 л.с. и максимальный крутящий момент 650 Нм. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач M с DriveLogic, которая позволяет управлять тремя режимами.
Для обеспечения наилучшей тяги полным приводом управляет система полного привода M xDrive, подключенная к активному дифференциалу M на задней оси. Чтобы дополнить удовольствие от вождения, выхлопная система оснащена клапанами с электроприводом, которые создают великолепный звук и усиливают удовольствие.
Благодаря шестицилиндровому агрегату мощностью 510 л.с. универсал BMW M3 Competition M xDrive Touring способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды и развивать скорость 200 км/ч. 12,9 секунды. И если этого было недостаточно, с пакетом M Experience Pack максимальная скорость, ограниченная электроникой с 250 км/ч, увеличена до 280 км/ч. Чтобы доказать эффективность шасси и двигателя этого BMW M3 Touring, компания BMW заставила его пройти знаменитую Нюрбургринг, а точнее, Северную петлю.