Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+23° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
29 минут назад

Новости автомира: BMW M3 впервые предложен с серийным кузовом универсал

ПроКроссовер.ру

Впервые для BMW универсал Touring 3 Series доступен в высокопроизводительной версии BMW M3 Competition M. xDrive Touring. В этой модели используются элементы стиля седана M3. Под капотом также 3,0-литровый шестицилиндровый агрегат М3 от седана с двойным турбонаддувом. Он развивает 510 л.с. и максимальный крутящий момент 650 Нм. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой коробкой передач M с DriveLogic, которая позволяет управлять тремя режимами.

BMW M3 впервые предложен с серийным кузовом универсал
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Для обеспечения наилучшей тяги полным приводом управляет система полного привода M xDrive, подключенная к активному дифференциалу M на задней оси. Чтобы дополнить удовольствие от вождения, выхлопная система оснащена клапанами с электроприводом, которые создают великолепный звук и усиливают удовольствие.

ПроКроссовер.ру

Благодаря шестицилиндровому агрегату мощностью 510 л.с. универсал BMW M3 Competition M xDrive Touring способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды и развивать скорость 200 км/ч. 12,9 секунды. И если этого было недостаточно, с пакетом M Experience Pack максимальная скорость, ограниченная электроникой с 250 км/ч, увеличена до 280 км/ч. Чтобы доказать эффективность шасси и двигателя этого BMW M3 Touring, компания BMW заставила его пройти знаменитую Нюрбургринг, а точнее, Северную петлю.

Автоновости,BMW M3,BMW,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители