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23 минуты назад

Новости автомира: Nissan возродит Skyline Crossover. Новые подробности

Российская Газета

Информация о том, что Nissan хочет возродить кроссовер Skyline, уже появлялась в отчётах неофициальных источников. Теперь она получила негласное подтверждение, известна даже примерная дата выхода новинки.

Nissan возродит Skyline Crossover: новые подробности
Фото: NissanNissan

Nissan Skyline Crossover выпускался с 2009 по 2016 годы, потом он переквалифицировался в Infiniti EX35, но теперь может произойти обратная трансформация: из кроссовера Infiniti "вылепят" кроссовер марки Nissan.

Почему "Ниссану" это нужно и выгодно? Дело в том, что премиум-суббренд компании на родине не представлен, а в модельной линейке Nissan существует ниша, которую бы мог занять SUV размером с Infiniti QX50 и QX55.

Как пишет сайт Best Car, в основу дизайна может лечь концепт Nissan IMQ 2019 года. Не староват ли он для вдохновения, не маловат ли? И да, IMQ был всё-таки намёком на Qashqai третьей генерации.

А вот с точки зрения силовой установки концепт действительно интересен. Он оснащён гибридной системой e-Power второго поколения, которая в настоящее время начала устанавливаться на серийные "Ниссаны": например, в марте 2022 года её получил европейский Nissan Qashqai. В движение в случае с e-Power автомобиль приводится за счёт электромоторов, а ДВС 1.5 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия выполняет функцию генератора - подпитывая тяговую батарею и при необходимости электрический двигатель.

Издание сообщает, что выйти Nissan Skyline Crossover может в 2024 году. Дилеры говорят, что автомобиль будет продаваться, если у него будет привлекательный и современный дизайн.

Nissan
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