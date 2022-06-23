Toyota рассказала об обновлениях для RAV4

Кроссовер Toyota RAV4 следующего модельного года получил порцию обновок, которые коснулись приборной панели, мультимедиа и опций безопасности.

Фото: Toyota Toyota

Toyota RAV4 будет доступен с новой мультимедийной системой диагональю 10,5 дюймов. В настоящее время максимальный размер тачскрина составляет 8 дюймов.

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Мультимедиа может быть сопряжена со смартфоном через интерфейсы CarPlay и Android Auto, имеет встроенный голосовой помощник, откликающийся на "Эй, Toyota" и понимающий косвенные команды (если сказать, что в салоне холодно, то помощник прикроет окна или увеличит температуру климат-контроля). Самая продвинутая версия мультимедиа имеет встроенную навигацию с оффлайн картами и подсказками об ограничениях скорости и зонах с низким уровнем выбросов (LEZ).

Toyota

Все Toyota RAV4 в стандартной комплектации получили комплекс телематических сервисов, которые позволяют просматривать информацию об автомобиле, дистанционно открывать или закрывать двери и окна, запускать климат-систему, включать аварийную сигнализацию для облегчения поиска авто на заставленной парковке.

Второй важный пункт обновления кроссовера - полностью цифровая приборная панель на дисплее 12,3 дюйма с нескольким вариантами отображения информации. Она положена модели во всех комплектациях, кроме базовой, где установлена "приборка" с экраном 7 дюймов.

Ассистенты, входящие в Toyota Safety Sense, научились распознавать больше объектов и, соответственно, предотвращать с ними столкновения, анализировать ситуацию при проезде перекрёстков и не допускать аварийных ситуаций.

Пока Toyota заявила об обновлении европейского RAV4, производство которого начнётся в третьем квартале 2022 года. Можно не сомневаться, что большинство обновок достанутся кроссоверу в спецификациях для других рынков.

В мае 2022 года Toyota RAV4 впервые за долгое время не попал в список самых популярных кроссоверов в России, за пять месяцев было продано 7419 экземпляров модели, что на 9022 штук меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Цены на Toyota RAV4 начинаются от 2 671 000 рублей.

Напомним, что японский кроссовер стал одним из лидеров рейтинга SUV с самой высокой остаточной стоимостью.