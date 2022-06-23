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28 минут назад

Новости автомира: Mercedes-Benz отказывается от купе C- и E-класса

ПроКроссовер.ру

В этом году будет представлен новый Mercedes-Benz CLE-Class, который отправит купе и кабриолеты C- и E-класса на постоянную пенсию. Судя по всему, производитель уже информировал дилерские центры о грядущей ревизии модельного ряда. Спрос на купе и кабриолеты по-прежнему снижается, поэтому два дорогостоящих рестайлинга трудно оправдать. Внедрение CLE было бы более ресурсоэффективным.

Mercedes-Benz отправила на пенсию две популярные линейки авто
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

С другой стороны, источники сообщают, что Mercedes не намерен отказываться от своих менее популярных автомобилей в пользу кроссоверов и внедорожников. Ожидается, что купе и кабриолет CLE-Class дебютируют и пойдут в производство в конце этого года, начиная с версии с откидным верхом.

Сначала CLE, скорее всего, будет доступен только с гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом. Позже должны последовать более мощные гибриды AMG.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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