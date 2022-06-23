Mercedes-Benz отправила на пенсию две популярные линейки авто

В этом году будет представлен новый Mercedes-Benz CLE-Class, который отправит купе и кабриолеты C- и E-класса на постоянную пенсию. Судя по всему, производитель уже информировал дилерские центры о грядущей ревизии модельного ряда. Спрос на купе и кабриолеты по-прежнему снижается, поэтому два дорогостоящих рестайлинга трудно оправдать. Внедрение CLE было бы более ресурсоэффективным.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

С другой стороны, источники сообщают, что Mercedes не намерен отказываться от своих менее популярных автомобилей в пользу кроссоверов и внедорожников. Ожидается, что купе и кабриолет CLE-Class дебютируют и пойдут в производство в конце этого года, начиная с версии с откидным верхом.