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3 часа назад

Новости автомира: в России взялись за масштабные изменения ПДД

Елена Прошина

Общественная палата (ОП) РФ приступила к сбору предложений по масштабному внесению поправок в действующие ПДД. Об этом сообщил член палаты Александр Холодов, пишет «Коммерсантъ».

В России захотели масштабно изменить ПДД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, столичные власти призывают снизить разрешенную скорость в городах с 60 до 50 километров в час, а также пересмотреть механизм оформления аварии на магистралях. По словам начальника управления стратегической оптимизации движения ЦОДД Москвы Андрея Мухортикова, сейчас автомобилистам приходится останавливаться на шоссе в ожидании ГИБДД, что приводит к повторным авариям. Также предлагается закрепить норму, обязывающую пешеходов носить в городе светоотражатели или светоотражающую одежду в темное время суток.

В настоящее время в правительстве уже согласовывается большой пакет изменений с новыми нормами о регулировании движения электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. По мнению Холодова, этот пакет необходимо доработать с участием экспертов и рядовых жителей.

По мнению начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина, оснований для коренной переработки ПДД сейчас нет, но это не исключает сбора предложений для будущих изменений.

И. о. замгендиректора института Минтранса РосдорНИИ Екатерина Брязгина считает, что изменения стоит обобщить и вносить в виде «срочных», но не чаще одного раза в год. С 2013 года в правила внесено 39 поправок со 120 изменениями, в результате этого водители путаются и попадают в ДТП.

Одно нарушение обошлось московскому водителю в 600 тысяч рублей

Ранее стало Общественная палата предложила вычислять нарушителей ПДД с помощью камер ГИБДД, используя Face ID. Распознавать водителей и пешеходов предлагается по биометрическим параметрам.

Автоновости,Дмитрий Митрошин,Александр Холодов,Андрей Мухортиков,Коммерсант,Минтранс РФ,ГИБДД,Общественная палата России,Правительство Москвы,
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