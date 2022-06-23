Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Nissan возродит кроссовер Skyline: новые подробности

Motor.ru

О возрождении кроссовера Nissan Skyline говорят с прошлого года. Модель с названием Skyline Crossover выпускалась в период с 2009 по 2016 год, затем ее стали продавать как Infiniti EX35, а теперь появились слухи об обратной трансформации. Японское издание Bestcarweb выяснило, что кроссовер может вернуться в модельную линейку Nissan уже в 2024 году, а дизайн новинки будет выполнен с оглядкой на концепт-кар IMQ трехлетней давности.

Nissan возродит позабытый кроссовер
Фото: Motor.ruMotor.ru

Годом ранее было озвучено предположение, что Skyline-кроссовер, скорее всего, станет глобальной моделью и будет повторять Infiniti QX55, который, в свою очередь, является купеобразной версией QX50. Под капотом у QX55 — двухлитровый турбомотор VC-Turbo с переменной степенью сжатия, который в российской спецификации развивает 249 лошадиных сил. Коробка передач — вариатор Jatco с гидротрансформатором и имитацией восьми передач. Привод полный, с электронноуправляемой многодисковой муфтой подключения задней оси.

Motor.ru

Однако теперь японские СМИ прочат будущему Skyline Crossover гибридную установку, дебютировавшую на концепте IMQ.

Motor.ru

Речь идет о гибридной системе e-Power второго поколения, которая уже устанавливается на серийные автомобили: например, в марте 2022 года ее получил европейский Nissan Qashqai. В движение автомобиль приводится за счет электромоторов, а полуторалитровый ДВС с изменяемой степенью сжатия выполняет функцию генератора, подпитывая тяговую батарею.

Motor.ru

Российские заводы Hyundai, Nissan и Toyota продолжат производство

В настоящее время в модельной линейке Nissan присутствует седан Skyline, но доступен он только на внутреннем рынке. Модель актуального 13-го поколения производится с 2013 года, а летом 2019 года ее подвергли плановому рестайлингу. За пределами Японии четырехдверка продается как Infiniti Q50.

Знакомьтесь: дедушка Nissan GT-R

Автоновости,Nissan Skyline,Infiniti Q50,Nissan GT-R,Nissan Qashqai,Nissan,Hyundai,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители