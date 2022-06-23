Nissan возродит позабытый кроссовер

О возрождении кроссовера Nissan Skyline говорят с прошлого года. Модель с названием Skyline Crossover выпускалась в период с 2009 по 2016 год, затем ее стали продавать как Infiniti EX35, а теперь появились слухи об обратной трансформации. Японское издание Bestcarweb выяснило, что кроссовер может вернуться в модельную линейку Nissan уже в 2024 году, а дизайн новинки будет выполнен с оглядкой на концепт-кар IMQ трехлетней давности.

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Годом ранее было озвучено предположение, что Skyline-кроссовер, скорее всего, станет глобальной моделью и будет повторять Infiniti QX55, который, в свою очередь, является купеобразной версией QX50. Под капотом у QX55 — двухлитровый турбомотор VC-Turbo с переменной степенью сжатия, который в российской спецификации развивает 249 лошадиных сил. Коробка передач — вариатор Jatco с гидротрансформатором и имитацией восьми передач. Привод полный, с электронноуправляемой многодисковой муфтой подключения задней оси.

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Однако теперь японские СМИ прочат будущему Skyline Crossover гибридную установку, дебютировавшую на концепте IMQ.

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Речь идет о гибридной системе e-Power второго поколения, которая уже устанавливается на серийные автомобили: например, в марте 2022 года ее получил европейский Nissan Qashqai. В движение автомобиль приводится за счет электромоторов, а полуторалитровый ДВС с изменяемой степенью сжатия выполняет функцию генератора, подпитывая тяговую батарею.

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