Renault запатентовала в России новый Duster

В конце весны компания Renault окончательно покинула российский рынок, передала свою долю в АвтоВАЗе ФГУП НАМИ, свернула производство на заводе в Москве и прекратила продажи — в настоящее время дилеры распродают остатки автомобилей. Однако еще до всех этих событий, в январе 2022 года, французский автопроизводитель подал заявку на патент нового Duster, и 22 июня она появилась в базе Роспатента. Впрочем, шансы на то, что такой автомобиль доберется до нашего рынка, были небольшими, а теперь их и вовсе нет.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Duster третьей генерации пока не продается даже в Европе. Уже известно, что со сменой поколения кроссовер сменит платформу Global Access на модульную архитектуру CMF-B, и, согласно недавней информации, обзаведется гибридным полным приводом. Речь идет об установке, в состав которой входит электромотор для привода задней оси — задние колеса не будут механически связаны с двигателем и коробкой передач.

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Кроме того, будущему кроссоверу прочат гибридную установку E-Tech, знакомую по европейскому Captur — она придет на смену 1,5-литровому турбодизелю. Впрочем, официально в Renault эту информацию пока не прокомментировали.

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Duster, как и другие бюджетные модели Группы Renault, представлены на европейском рынке под маркой Dacia. Помимо Дастера третьего поколения, марка готовит к премьере еще один кроссовер, который назовут Bigster.

Ушедшая Renault запатентовала в России компактный электрокар

Renault окончательно ушла из России. Lada Duster под вопросом

В начале года, когда была подана заявка на патент Duster нового поколения, Renault решила получить охранный документ и на электрический сити-кар Mobilize Duo, преемника знакомого в России Twizy. Патентные изображения этой модели тоже появились в базе Федерального института промышленной собственности 22 июня.