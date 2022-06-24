Проверка слуха: сборка Lada Vesta может переехать из Ижевска в Тольятти

Информация о том, что АвтоВАЗ рассматривает возможность переноса производства модели Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, появилась в сообществе Avtograd News во «Вконтакте». Якобы это позволит избежать финансовых потерь, так как не потребуется доставка узлов и агрегатов в другие регионы. «Мотор» обратился за комментарием в пресс-службу АвтоВАЗа: представитель автогиганта назвал это слухами и заявил, что планов по переносу производства Vesta нет.

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Неделей ранее глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил перспективы работы ижевского завода с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым. Главным итогом встречи стало то, что производство на предприятии по выпуску Lada Vesta будет сохранено, и завод вернут к ритмичному графику работы, несмотря на санкционное давление. Для этого АвтоВАЗ «переработает стратегию развития и производственные планы».

На заводе в Ижевске работают три тысячи человек, там организовано производство семейства Vesta — седана, универсала и их Cross-версий. 22 февраля на заводе состоялась презентация обновленной Vesta NG, которую в самой Lada называют «новым поколением». Тогда же было объявлено о запуске серийного производства, однако почти сразу после этого предприятие ушло в простой и не возобновило сборку до сих пор. Выпуск Vesta NG отложили на 2023 год.

Глава Удмуртии предложил работникам завода, не занятым на основном производстве, временно перейти работать на другие предприятия республики, чтобы компенсировать сокращение заработка. «У нас есть производства с большим запросом на квалифицированные кадры, — заявил Александр Бречалов. — Будем работать в этом направлении. Когда АвтоВАЗ возобновит сборку машин, специалисты смогут вернуться на предприятие».