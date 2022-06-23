ГИБДД: выросло число пострадавших на МКАД

За первые пять месяцев текущего года на Московской кольцевой автодороге (МКАД) зарегистрировано 259 аварий, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в столичной Госавтоинспекции.