ГИБДД: выросло число пострадавших на МКАД

За первые пять месяцев текущего года на Московской кольцевой автодороге (МКАД) зарегистрировано 259 аварий, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
В ГАИ отметили, что в этом году количество погибших в ДТП сократилось на 40 процентов.
Согласно проведенному анализу, чаще всего причинами смертельных аварий на МКАД становились наезды на стоявшие транспортные средства. Остановки в большинстве случаев происходили из-за поломки автомобилей или мелких аварий.
Число пострадавших на МКАД, напротив, увеличилось на 6,6 процента.