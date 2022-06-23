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33 минуты назад

Новости автомира: в Санкт-Петербурге сняли с рейсов загорающиеся автобусы МАЗ

Газета.Ru

Пассажирский автобус "МАЗ 203947" сгорел сегодня утром в Санкт-Петербурге. Видео пылающей машины было опубликовано в паблике "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Санкт-Петербурге сняли с рейсов загорающиеся автобусы МАЗ
Фото: "ВКонтакте""ВКонтакте"

Инцидент произошел на Светлановском проспекте. Автобус на газовом оборудовании неожиданно загорелся в 8:44. К 9 утра пожар был локализован. Все 15 пассажиров, находившиеся в автобусе, успели покинуть салон и не пострадали.

По данным "Фонтанки", эта модель автобуса горит уже второй раз за месяц, поэтому было принято решение снять их с маршрутов. Завод-производитель планирует направить несколько специалистов в Санкт-Петербург, чтобы провести полный аудит автобусов.

Автоновости,
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