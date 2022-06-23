В Санкт-Петербурге сняли с рейсов загорающиеся автобусы МАЗ

Пассажирский автобус "МАЗ 203947" сгорел сегодня утром в Санкт-Петербурге. Видео пылающей машины было опубликовано в паблике "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Фото: "ВКонтакте" "ВКонтакте"

Инцидент произошел на Светлановском проспекте. Автобус на газовом оборудовании неожиданно загорелся в 8:44. К 9 утра пожар был локализован. Все 15 пассажиров, находившиеся в автобусе, успели покинуть салон и не пострадали.