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9 минут назад

Новости автомира: Китайский бренд Hongqi собирается начать продажи авто в России

Газета.Ruиещё 2

Китайский премиум-бренд Hongqi собирается выйти на российский рынок в III квартале 2022 года, сообщил источник из КНР «Китайским автомобилям».

Еще один китайский бренд начнет продавать авто в России
Фото: Газета.руГазета.ру

Hongqi планирует привезти в Россию четыре новинки и уже занимается их сертификацией: это три бензиновых седана — H5, H7 и H9, — и электрический кроссовер E-HS9, который еще в начале этого года появился у независимых дилеров в Москве.

Самый доступный из перечисленных моделей автомобиль, седан H5, в Китае стоит от 145,8 до 190,8 тыс. юаней (около 1,2-1,5 млн руб.).

«В какой последовательности модели выйдут на российский рынок, пока неизвестно. Также остается открытым вопрос, кто будет отвечать за дистрибуцию в РФ. Это может быть местное представительство FAW, сам суббренд Hongqi или независимый импортер», — отмечается в заметке.

Также, по информации источника издания, Hongqi изучает возможность сборки своих автомобилей на одной из площадок в РФ.

В российских СМИ Hongqi часто называют «китайским Aurus» — бренд принадлежит государственному концерну FAW и выпускает правительственные автомобили в КНР с 1958 года.

Ранее сообщалось, что в России запатентовали концептуальный кроссовер Dacia Bigster.

Автоновости,Dacia,FAW,
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