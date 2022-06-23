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51 минуту назад

Новости автомира: названа стоимость автомобилей в случае отмены ввозных пошлин

Лера Букина

Издания 74.ru сравнило стоимость новых автомобилей в России и за границей, а также назвало цену их растаможивания.

Названа стоимость автомобилей в случае отмены ввозных пошлин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, Mitsubishi Pajero Sport с 2,4-литровым мотором в Таиланде доступен по цене от 2,24 млн рублей (в пересчете на российскую валюту), в России автомобиль можно купить за 4,3 млн рублей. Что касается пошлины, то она составляет 1,084 млн рублей.

Седан Kia K5 c 2-литровом двигателем продается в Южной Корее за 1,15 млн рублей, тогда как российские дилеры продают такой автомобиль за 2,735 млн рублей. Стоимость кроссовера Kia Seltos с 1,6-литровым агрегатом составляет от 936 тыс. рублей, а в России модель в минимальной комплектации стоит 1,96 млн рублей. Сумма таможенных пошлин при ввозе этих автомобилей достигает 650 и 452 тыс. рублей соответственно.

Автомобиль Volkswagen Lavida в Китае доступен по цене от 974 тыс. рублей, а в России его одноклассник, модель Skoda Octavia можно купить за 2,613 млн рублей. Сумма пошлины составляет 467 тыс. рублей.

Стоимость кроссовера Chery Tiggo 8 на китайском рынке составляет 892 тыс. рублей. В России такую же машину можно купить за 2,48 млн рублей. Ввозная пошлина на эту модель - 431 тыс. рублей.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с предложением отменить таможенные пошлины на ввоз автомобилей в Россию до 1 января 2024 года. По мнению авторов инициативы, на восстановление российского автопрома при правильном подходе к делу потребуется около 1,5 года. А благодаря снижению или полной отмене пошлин можно будет восполнить нехватку машин на российском рынке. Это, в свою очередь, должно привести к снижению цен на них, полагают депутаты.

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