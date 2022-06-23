Назван новый срок старта продаж Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck, который на рынке ждут уже почти три года, доберется до конвейера в середине 2023-го, сказал глава американского автогиганта Илон Маск. Вместе с тем он озвучил хорошую для поклонников новость: дизайн серийной версии Cybertruck, который и стал одной из главных причин проволочек, наконец утвержден и больше не будет корректироваться. Это дает надежду на то, что новая дата выпуска станет окончательной.

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В рамках встречи с Клубом владельцев Tesla Кремниевой долины Маск признал, что компания слишком увлеклась внесением изменений во внешность Cybertruck, которая не раз исправлялась с момента дебюта прототипа в 2019 году.

Среди других причин задержки — общие для всех крупных производителей проблемы с наличием микроэлектроники и различные сложности с логистикой. Собирать электропикап будут на недавно открывшемся заводе Gigafactory Texas, который сейчас выпускает «крошечное» количество автомобилей и на пару с европейской «Гигафабрикой» приносит Tesla миллиардные убытки.