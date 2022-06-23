В электрокаре Polestar 5 будет почти 900 сил

Компания Polestar раскрыла детали грядущего лифтбека Polestar 5. В основу электрокара ляжет клеёное алюминиевое шасси, но ещё машине достанется полностью новая силовая установка с двумя электромоторами и 800-вольтовой батареей. Планируемая мощность — 884 лошадиные силы и 900 Нм крутящего момента. В продажу Polestar 5 поступит в 2024 году, после кроссоверов Polestar 3 и Polestar 4.

Фото: © Polestar © Polestar

Прообразом лифтбека Polestar 5 стал концепт Precept, появившийся чуть больше двух лет назад. Фактически это была демонстрация будущего развития автомобильной линейки «Поулстара»: к месту пришлись и новый дизайн, и уникальные технологические решения вроде полоски SmartZone с датчиками автопилота, и экологические материалы отделки салона. Ведущую роль в доводке Precept до состояния серийной машины сыграл исследовательский центр Polestar в Великобритании, размещённый на территории технопарка MIRA.

Polestar

Товарный электрокар будет построен на «тележке» Scalable Platform Architecture второго поколения — она же достанется кроссоверам Polestar 3 и Volvo Embla. Клеёное алюминиевое шасси обеспечит фирменную управляемость, но главное — Polestar 5 получит новую силовую установку с 800-вольтовой электрической архитектурой. Два электромотора (по одному на каждой оси) нацелены на комбинированную отдачу в 650 киловатт (884 л.с.) и 900 Нм, поэтому «пятерка» вполне может рассчитывать на звание самой мощной электрической модели в гамме.

Polestar

Polestar

Пока же ей является лифтбек Polestar 2 в лимитированной версии BST edition 270. За его основу взят обычный двухмоторный Polestar 2 Long Range Dual с батарей емкостью 78 киловатт-часов. Мощность силовой установки здесь увеличена с 300 киловатт (406 л.с.) и 660 Нм момента до 350 (476 л.с.) и 680 Нм, причем сделано это с помощью прошивки из опционального пакета Performance. К слову, отдача гибрида Polestar 1 — 609 сил и 1000 Нм момента.