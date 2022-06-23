Меньше Dargo: Haval показал салон "Крутой собаки"

Марка Haval опубликовала официальные изображение салона кроссовера Cool Dog, который должны были представить сегодня, но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки премьеру перенесли.

Фото: Haval Haval

Ранее "РГ" публиковала "шпионские" фото салона Haval Cool Dog, на которых у кроссовера был третий монитор напротив переднего пассажира.

Предполагалось, что это топовая версия "Крутой собаки", однако на опубликованном официальном снимке третьего монитора нет, что странно, так как для съёмки подобных тизерных кампаний используются, как правило, модели в дорогих комплектациях.

Haval

Рулевое колесо и селектор трансмиссии позаимствованы у Tank 300, всё управление климатом заключено в мультимедиа - физических дублирующих клавиш нет. Цветовое оформление и динамики в подголовниках намекают на категорию клиентов, на которых ориентирована модель: - молодёжь, которым надоели скучные Haval, а "рамники" Tank не соответствуют их запросам.

Исходя из габаритов, можно предположить, что Haval Cool Dog будет стоить дешевле Big Dog (в России - Haval Dargo): длина "Крутой Собаки" - 4520 мм, ширина - 1875 мм, высота - 1745 мм, размер колёсной базы составляет 2710 мм. Но при этом у Cool Dog есть дорогая опция, отмеченная на официальном фото, - панорамная крыша.

Haval

Haval Cool Dog сертифицирован со 184-сильным турбомотором 1,5 литра. Вероятно, как и в случае с Big Dog, он будет агрегатироваться с 7-ступенчатым "роботом" DCT. Китайцы предложат как передне-, так и полноприводные версии модели.