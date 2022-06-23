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11 минут назад

Новости автомира: Автодом на базе Lada Niva выйдет на российский рынок

Motor.ru

В России собираются запустить массовые продажи автодома на базе Lada Niva Legend (бывшая 4х4). Автор проекта под названием «Автодом Карелия» — известный путешественник из Сортавалы Петр Груздев, который ранее презентовал «идеальный» Lada Largus и Granta с бортовой платформой. «Нивы» с жилым модулем уже экспортируют в Германию, а теперь внедорожник готовится выйти и на отечественный рынок — но в слегка модифицированной версии.

На базе Lada Niva будут выпускать автодома
Фото: Motor.ruMotor.ru

Автодом для России будет более бюджетным, чем экспортный вариант, и будет включать в себя только отечественные детали — вплоть до фар и окон. Бензиновый мотор «Нивы» заменят на битопливный и добавят 90-литровый баллон для газа, а в задней части планируется добавить крупный навес, под которым можно будет фиксировать кухонный модуль и готовить пищу на свежем воздухе.

Motor.ru

Внутри жилого модуля «карельской» Lada Niva — два спальных места, откидной столик, сиденья с логотипом проекта на спинках, разные виды шторок на окнах, туалет, розетки и шкафчики для хранения вещей.

Lada Granta, в которой можно жить

Сейчас автодом проходит испытания на дорогах России. Уже пройден маршрут Тольятти-Сортавала-Петрозаводск, впереди — летний пробег до Урала, а также зимние тесты. После этого машина получит одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — документ, необходимый для запуска массовых продаж автомобиля. Каким будет ценник отечественного дома на колесах, пока не уточняется.

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

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Среди других проектов Петра Груздева — бортовая Lada Granta и Lärgus Käreliä для повседневной езды, коммерческого использования и автомобильного туризма, представленный в 2019 году.

Дома на колесах — от СССР до наших дней

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