На базе Lada Niva будут выпускать автодома

В России собираются запустить массовые продажи автодома на базе Lada Niva Legend (бывшая 4х4). Автор проекта под названием «Автодом Карелия» — известный путешественник из Сортавалы Петр Груздев, который ранее презентовал «идеальный» Lada Largus и Granta с бортовой платформой. «Нивы» с жилым модулем уже экспортируют в Германию, а теперь внедорожник готовится выйти и на отечественный рынок — но в слегка модифицированной версии.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Автодом для России будет более бюджетным, чем экспортный вариант, и будет включать в себя только отечественные детали — вплоть до фар и окон. Бензиновый мотор «Нивы» заменят на битопливный и добавят 90-литровый баллон для газа, а в задней части планируется добавить крупный навес, под которым можно будет фиксировать кухонный модуль и готовить пищу на свежем воздухе.

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Внутри жилого модуля «карельской» Lada Niva — два спальных места, откидной столик, сиденья с логотипом проекта на спинках, разные виды шторок на окнах, туалет, розетки и шкафчики для хранения вещей.

Сейчас автодом проходит испытания на дорогах России. Уже пройден маршрут Тольятти-Сортавала-Петрозаводск, впереди — летний пробег до Урала, а также зимние тесты. После этого машина получит одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — документ, необходимый для запуска массовых продаж автомобиля. Каким будет ценник отечественного дома на колесах, пока не уточняется.

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