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9 минут назад

Новости автомира: В Москве временно не будут выдавать права и регистрировать автомобили

Motor.ru

Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале предупреждает о плановых технических работах, из-за которых в воскресенье, 26 июня, нельзя будет поставить автомобиль на учет и получить водительское удостоверение. При этом административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме, уточняют в ведомстве. Те, кто уже записан на прием в воскресенье, смогут перенести запись на другой день.

В Москве приостановят выдачу прав и регистрацию автомобилей
Фото: Motor.ruMotor.ru

В предыдущий раз работы проводились в конце марта, и тогда столичная Госавтоинспекция тоже приостановила выдачу прав и регистрацию машин на один день. Тогда, как и сейчас, в ГИБДД не уточнили, связаны ли работы с недавними сбоями.

Например, в начале 2022 года сервис ГИБДД по проверке штрафов не работал почти сутки — тогда в ведомстве заявили, что проблема была вызвана обновлением программного обеспечения. А в середине декабря 2021 года был зафиксирован сбой в работе системы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, из-за чего россияне временно не могли получить водительские удостоверения, а также зарегистрировать транспортное средство. На устранение проблемы потребовалось два дня.

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С 21 июня в Москве начали выдавать автомобильные номера новой серии 977, этот код стал для города десятым, что является рекордом среди всех регионов. Некоторое время серия 977 будет выдаваться параллельно с остатками 799 и 797.

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