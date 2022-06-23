В Москве приостановят выдачу прав и регистрацию автомобилей

Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале предупреждает о плановых технических работах, из-за которых в воскресенье, 26 июня, нельзя будет поставить автомобиль на учет и получить водительское удостоверение. При этом административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме, уточняют в ведомстве. Те, кто уже записан на прием в воскресенье, смогут перенести запись на другой день.

В предыдущий раз работы проводились в конце марта, и тогда столичная Госавтоинспекция тоже приостановила выдачу прав и регистрацию машин на один день. Тогда, как и сейчас, в ГИБДД не уточнили, связаны ли работы с недавними сбоями.

Например, в начале 2022 года сервис ГИБДД по проверке штрафов не работал почти сутки — тогда в ведомстве заявили, что проблема была вызвана обновлением программного обеспечения. А в середине декабря 2021 года был зафиксирован сбой в работе системы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД, из-за чего россияне временно не могли получить водительские удостоверения, а также зарегистрировать транспортное средство. На устранение проблемы потребовалось два дня.