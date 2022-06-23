Hyundai опубликовала первый тизер нового электрокара IONIQ 6

Первый тизер Hyundai Ioniq 6 EV доказывает, что седан следует за концептом Prophecy. Рисунок мелками также подсказывает несколько догадок относительно деталей.

Фото: Hyundai Hyundai

Во-первых, автомобиль очень похож на одноместный спейсер с покатой крышей. У него большие колеса, длинный задний свес и впечатляющий спойлер в виде утиного хвоста сзади — все как и предполагалось в оригинальной концепции.

Хотя это не показано, мы ожидаем, что он будет поставляться со светодиодными фарами Pixel, аналогичными фарам Ioniq 5, но с другим стилем.