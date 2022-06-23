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1 час назад

Новости автомира: Hyundai опубликовала первый тизер нового электромобиля IONIQ 6

ПроКроссовер.ру

Первый тизер Hyundai Ioniq 6 EV доказывает, что седан следует за концептом Prophecy. Рисунок мелками также подсказывает несколько догадок относительно деталей.

Hyundai опубликовала первый тизер нового электрокара IONIQ 6
Фото: Hyundai Hyundai

Во-первых, автомобиль очень похож на одноместный спейсер с покатой крышей. У него большие колеса, длинный задний свес и впечатляющий спойлер в виде утиного хвоста сзади — все как и предполагалось в оригинальной концепции.

Хотя это не показано, мы ожидаем, что он будет поставляться со светодиодными фарами Pixel, аналогичными фарам Ioniq 5, но с другим стилем.

Ожидается, что Ioniq 6 разделит свою платформу с другими электромобилями автомобильной корпорации, такими как упомянутый выше Hyundai Ioniq 5 и экологически чистые модели Genesis. В своей базовой версии он, скорее всего, получит один двигатель мощностью 218 л.с., в то время как более высокие комплектации будут иметь два двигателя и свыше 300 лошадиных сил. Запас хода примерно оценивается в 483 км или более.

Автоновости,Hyundai,
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