Фото дня: салон Honda CR-V нового поколения

Японская компания полностью рассекретит новый SUV в следующем месяце, дебют пройдёт 12 июля. Ранее Хонда показала внешность модели, теперь пришла очередь интерьера.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Honda выпускает кроссовер CR-V с 1995 года, модель актуального пятого поколения появилась в 2016 году, а обновление она пережила в 2019-ом. На сегодняшний день этот SUV японской марки по-прежнему весьма популярен в США. По итогам прошлого года американские дилеры реализовали 361 271 шт. (на 8,3% больше, чем годом ранее). В текущем году у CR-V в Штатах заметный «минус»: за январь-май клиенты купили 93 737 машин, что почти на 47% меньше, чем за первые пять месяцев 2021-го. Не исключено, что поклонники модели ждут нового поколения кроссовера, которое уже на подходе.

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Как Kolesa.ru сообщал ранее, кроссовер Honda CR-V нового поколения ещё минувшей зимой засветился на патентной картинке, а в середине мая полноценные снимки модели оказались в базе китайского минпрома. В конце прошлого месяца были опубликованы тизеры, демонстрирующие внешность версии для Северной Америки. А теперь компания опубликовала снимок интерьера новинки.

Судя по единственной фотографии, салон у нового CR-V оформлен в том же стиле, что и у Honda Civic, а также HR-V. У новинки аналогичным образом оформлена передняя панель – с сетчатой решёткой, объединяющей дефлекторы вентиляции. Сверху располагается крупный (диагональ пока не названа) тачскрин информационно-развлекательной системы, в щитке приборов аналоговый спидометр и экран. В качестве декора используются алюминиевые элементы, глянцевые чёрные вставки; кресла отделаны перфорированной кожей с коричневой контрастной прострочкой.

Как стало известно ранее, кроссовер нового поколения получил увеличенную радиаторную решётку, головную оптику узкой формы, причём фары соединены между собой полосой, которая проходит над «грилем» и визуально отделяет диодные полоски ходовых огней от основных фар. На переднем бампере имеются хромированные вставки. Боковые зеркала теперь установлены на отдельных ножках, а задние фонари остались L-образными, хотя их всё же видоизменили.

Пока что рассекречены габариты только китайской версии нового Honda CR-V: так, длина SUV составляет 4703 мм (на 82 мм больше по сравнению с местным предшественником), ширина – 1866 мм (на 11 мм больше), высота – 1680 мм (всего на 1 мм больше), а расстояние между осями равно 2701 мм (на 40 мм больше). Известно, что китайцам предложат семиместный кроссовер, но будет ли предложен трёхрядный CR-V американцам, пока не известно. Отметим, у нынешнего CR-V имеется семиместная версия, но её продают в основном в странах Юго-Восточной Азии.

Новых подробностей о «начинке» пока нет. Ранее сообщалось, что американский вариант Honda CR-V получит «более совершенную» гибридную систему, характеристики раскроют позже. В Поднебесной пока был сертифицирован только «традиционный» паркетник – с бензиновой 193-сильной «турбочетвёркой» L15BZ объёмом 1,5 литра.