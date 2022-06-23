Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
23 минуты назад

Новости автомира: В Москве продают 25-летний кабриолет Mercedes-Benz E-класса без пробега

Motor.ru

В Москве выставили на продажу кабриолет Mercedes-Benz E-Class в кузове W124, выпущенный в 1997 году. С момента производства автомобиль прошел всего 50 километров, поэтому сохранился в превосходном внешнем и техническом состоянии. Кроме того, машина до сих пор пребывает в полностью заводской комплектации. За одну из последних моделей, сошедших с конвейера, продавец планирует выручить 16 миллионов рублей.

На продажу выставили уникальный Mercedes в "тот самом" кузове W124, без пробега
Фото: Motor.ruMotor.ru

25-летний кабриолет является одной из последних моделей в 124-м кузове. Автомобиль оборудован мягким складным верхом, колесными дисками AMG, черным кожаным салоном, а также климат-контролем, электроприводом всех стекол и штатной аудиосистемой. Судя по фотографиями, на кузове и в интерьере модели нет ни единого намека на эксплуатацию.Под капотом заднеприводного E-класса находится двухлитровая атмосферная «четверка», отдача которой составляет 136 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с четырехступенчатой автоматической трансмиссией.

По словам продавца, за 27-летнюю историю кабриолет прошел всего 50 километров. Расстаться с аутентичным автомобилем владелец готов за 16 миллионов рублей.

В январе прошлого года на торги выставили необычный четырехдверный кабриолет, построенный на платформе Mercedes-Benz в кузове W126. За редкий автомобиль тогда запросили чуть больше трех миллионов рублей.

Автоновости,Mercedes-Benz E-Класс,Mercedes-Benz,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители