На продажу выставили уникальный Mercedes в "тот самом" кузове W124, без пробега

В Москве выставили на продажу кабриолет Mercedes-Benz E-Class в кузове W124, выпущенный в 1997 году. С момента производства автомобиль прошел всего 50 километров, поэтому сохранился в превосходном внешнем и техническом состоянии. Кроме того, машина до сих пор пребывает в полностью заводской комплектации. За одну из последних моделей, сошедших с конвейера, продавец планирует выручить 16 миллионов рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

25-летний кабриолет является одной из последних моделей в 124-м кузове. Автомобиль оборудован мягким складным верхом, колесными дисками AMG, черным кожаным салоном, а также климат-контролем, электроприводом всех стекол и штатной аудиосистемой. Судя по фотографиями, на кузове и в интерьере модели нет ни единого намека на эксплуатацию.Под капотом заднеприводного E-класса находится двухлитровая атмосферная «четверка», отдача которой составляет 136 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с четырехступенчатой автоматической трансмиссией.

По словам продавца, за 27-летнюю историю кабриолет прошел всего 50 километров. Расстаться с аутентичным автомобилем владелец готов за 16 миллионов рублей.