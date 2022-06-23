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1 час назад

Новости автомира: Toyota и Suzuki покажут конкурентов Hyundai Creta в июле

Российская Газета

Стали известны новые подробности о кроссоверах разработки Toyota и Maruti Suzuki - конкуренте Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun и других компактных "паркетников". Они дебютируют в июле.

Toyota и Suzuki покажут конкурентов Hyundai Creta в июле
Фото: www.autocarindia.comwww.autocarindia.com

Как это в основном бывает с совместными разработками, кроссоверы под разными марками дебютируют с небольшой разницей во времени. Autocar пишет, что Toyota Urban Cruiser Hyryder покажут 1 июля, а Suzuki представит свою вариацию "где-то в июле". Но в данном случае такое расписание связано не только с "каннибализмом" моделей, но и с тем, что в ближайшее время Maruti Suzuki представит новую Brezza, которая лишается приставки Vitara в названии. Не исключается, что название Vitara отдадут компактному кроссоверу - "близнецу" Toyota Urban Cruiser Hyryder.

Если раньше индийские СМИ утверждали, что платформой для SUV от Maruti Suzuki и Toyota станет разновидность тойотовской TNGA, то теперь Autocar говорит о "тележке" Suzuki Global-C (S-Cross, Ciaz, Vitara Brezza нынешнего поколения).

Дизельных версий у кроссоверов не будет, обе модели получат бензиновые двигатели Suzuki серии Suzuki Dual-Jet K15C в составе гибридных силовых установок разработки Toyota: одна будет типа "мягкий" гибрид с 48-вольтным стартер-генератором, вторая - гибрид e-Four, то есть новинки будут иметь условный полный привод.

Продажи новых моделей от Maruti Suzuki и Toyota должны стартовать в августе.

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