Toyota и Suzuki покажут конкурентов Hyundai Creta в июле

Как это в основном бывает с совместными разработками, кроссоверы под разными марками дебютируют с небольшой разницей во времени. Autocar пишет, что Toyota Urban Cruiser Hyryder покажут 1 июля, а Suzuki представит свою вариацию "где-то в июле". Но в данном случае такое расписание связано не только с "каннибализмом" моделей, но и с тем, что в ближайшее время Maruti Suzuki представит новую Brezza, которая лишается приставки Vitara в названии. Не исключается, что название Vitara отдадут компактному кроссоверу - "близнецу" Toyota Urban Cruiser Hyryder.