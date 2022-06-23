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45 минут назад

Новости автомира: Почти 200 тыс. нарушений со стороны таксистов пресекла ГИБДД в Москве за январь-май

Агентство «Москва»

Столичная Госавтоинспекция в январе-мае текущего года пресекла почти 200 тыс. нарушений со стороны водителей такси, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.

ГИБДД подсчитала количество наказанных таксистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За пять месяцев текущего года наши сотрудники пресекли более 194 тыс. нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями такси», - сказали в ГИБДД.

Самыми распространенными нарушениями стали наличие неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, отсутствие у водителя документов, предусмотренных ПДД, управление автомобилем, не прошедшим в установленном порядке техосмотр, пьяная езда и отсутствие у водителя права управления транспортным средством.

Госавтоинспекция Москвы призвала водителей такси быть внимательными на дорогах города, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования, а также режим труда и отдыха.

Автоновости,ГИБДД,
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