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48 минут назад

Новости автомира: В ГИБДД назвали последствия нехватки автозапчастей в России

Парламентская газета

Недостаток экспортных автозапчастей и проблемы с техобслуживанием могут привести к ухудшению технического состояния автомобилей в России. Об этом заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД Владимир Кузин.

В ГИБДД назвали последствия нехватки автозапчастей в России
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Ранее в стране легализовали параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателей. Кабмин определил список того, что можно поставлять таким образом. В перечень попали одежда и обувь, косметика и бытовая техника, автомобили и электроника. Однако сложнее всего, считают эксперты, из всей номенклатуры параллельного импорта будет с автомобилями и запчастями к ним.

«Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства, поэтому, естественно, каждый участник дорожного движения, владелец транспортного средства в первую очередь должен уделять серьезнейшее внимание состоянию своего транспортного средства», — приводит слова Кузина ТАСС.

Он напомнил, что сейчас началась дискуссия по предложениям Центробанка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО на 26% вверх и вниз. Сделать это хотят для того, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей.

По словам Кузина, восстановление поврежденного автомобиля будет обходиться весьма дорого и в плане последующего перестрахования. «Поэтому, естественно, вот эти все социально-экономические условия накладываются, в том числе сложности содержания транспортных средств, они будут оказывать существенное влияние. Поэтому на сегодняшний день нужно беречь собственные жизни, жизни окружающих, а для этого содержать по мере возможности в технически исправном состоянии транспортные средства», — заключил он.

Автоновости,Владимир Кузин,Банк России,ГИБДД,
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